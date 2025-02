Tactical Adventures studio, skaperne av Solasta-serien, har blitt kjøpt opp av Kepler Interactive

Selv om det ble overskygget i media av større kunngjøringer og prisutdelingsutstyr, gikk Gamereactor ikke glipp av kunngjøringen på siste The Game Awards av Solasta II, den D&D-baserte cRPG-tittelen som umiddelbart antydet, med sitt system og tilstedeværelse, at denne tittelen kunne fylle det gapende tomrommet som Baldur's Gate 3 etterlot seg i sjangeren til en fjerde del kommer.

Solasta II er planlagt for tidlig tilgang i 2025, og det ser ut til at det som er i vente er lovende nok til at utgiveren Kepler Interactive har kjøpt en majoritetsandel i Tactical Adventures-studioet i forkant av lanseringen av tidlig tilgang. Studioets administrerende direktør, Matthieu Girard, hadde dette å si om avtalen :

"Vi er glade for å bli en del av Kepler-familien! Det er en gruppe kreative, uavhengige studioer som samsvarer godt med våre verdier, slik at vi bedre kan se for oss og forsterke lanseringen av Solasta II."

"Keplers samarbeidsmodell passer perfekt til Tactical Adventures' mål, ettersom studioet vil dra nytte av Kepler Interactives ekspertise innen markedsføring og publisering, samtidig som vi beholder kontrollen over vår egen produksjon og redaksjonelle uavhengighet."

Kepler Interactives administrerende direktør, Alexis Garavaryan, sier om partnerskapet: "Det er med stor stolthet vi ønsker Tactical Adventures velkommen inn i Kepler-kollektivet. Når vi tar inn nye studioer eller partnere, er det viktig for oss å ha sammenfallende verdier og sørge for at vi løfter hele gruppen, og det er en beslutning vi vurderer nøye."

"Tacticals forpliktelse til autentisitet stemmer perfekt overens med vår visjon. Med Solasta skapte de et enestående taktisk rollespill som ga dyp gjenklang i det lidenskapelige fellesskapet de har pleiet gjennom årene, og vi er glade for å fortsette å støtte deres misjon, samtidig som vi ønsker deres friske perspektiv og ekspertise velkommen til familien."

Hva forventer du av Solasta II? Sjekk ut teaser-traileren nedenfor.