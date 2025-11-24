Tadej Pogacar avviser ryktene om tidlig pensjon etter Los Angeles: "Jeg nyter denne sporten, jeg har ingen bekymringer"

HQ

Tadej Pogacar har hatt et enormt suksessrikt år, med seier i Tour de France for fjerde gang, VM og EM, monumentene Flandern rundt, Lombardia og Liège-Bastogne-Liège... Men alt dette arbeidet tæret på kroppen, og han var nær ved å legge opp Tour de France på grunn av en skade som han holdt hemmelig inntil flere måneder senere, og noen ganger antydet at han vurderte å legge opp.

I et nylig intervju med La Gazzetta dello Sport (via Eurosport) avkreftet den 27 år gamle slovenske syklisten imidlertid ryktene om at han vurderte å legge opp etter OL i Los Angeles i 2028: "Tanken om å legge opp i 2028 har aldri vært på bordet. Jeg har signert en kontrakt frem til 2030, og med mindre det skjer noe sprøtt før det, kommer jeg til å overholde den. Hvis jeg ikke var sikker på det, ville jeg ikke ha signert den kontrakten.

Laget blir bedre og bedre for hvert år, og jeg føler meg mer og mer som en del av en familie. Jeg kan ikke se meg selv noe annet sted, og hvis jeg vil fortsette å sykle etter 2030, blir det sannsynligvis med UAE. Men det er fortsatt en lang vei å gå: Jeg er avslappet, jeg nyter denne sporten, og jeg har ingen bekymringer."

Tadej Pogacar ønsker å vinne så mange forskjellige seire som mulig

Tadej Pogacar fjerner enhver tvil om å avslutte karrieren før tiden, og har til hensikt å bli hos UAE Team Emirates-XRG til minst 2030, når kontrakten hans går ut. Neste år kan han bli den eneste syklisten som sammen med Anquetil, Merckx, Hinault og Induraín har vunnet Tour de France tre ganger på rad, i tillegg til å vinne de to siste monumentene han ikke har erobret, Paris-Roubaix og Milano-Sanremo... eller vinne La Vuelta for første gang.

Hvis jeg måtte velge, ville jeg gått for flest mulig seire. Jeg ville til og med valgt det fremfor å vinne syv tourer. Ja, touren er det største rittet, men i de andre rittene må du alltid vinne mot de beste for å vinne. Og det er derfor, for meg, er de alle på samme nivå.