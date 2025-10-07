Tadej Pogacar ble trakassert av fans, og noen satte klistremerker i ryggen på ham

HQ

Tadej Pogačar oppnådde nok en seier (hans 20. seier i år) i Frankrike forrige helg, i Europamesterskapet. Den 27 år gamle sloveneren har fortsatt å øke sin troféliste i år med et fjerde Tour de France, et andre verdensmesterskap, nye "klassikere" som La Flèche Wallonne ... og nå EM, som er det niende året i elitekalenderen.

Det ser imidlertid ikke ut til at alle er fornøyd med Pogacars dominans over landeveissykling, og de går over alle grenser. Ifølge nederlandske Wielerflits, som Cycling Weekly har sett, ble Pogacar utsatt for all slags trakassering i Frankrike, og noen satte til og med klistremerker på ryggen hans da han klatret opp Val d'Enfer, og noen dro til og med ned buksene eller forsøkte å skremme ham ved å late som om de skulle sparke ham.

Dette har tidligere vist seg å føre til at fansen blir sinte på den mest dominerende rytteren (vi trenger ikke gå mye lenger tilbake i tid, til da Jonas Vingegaard ledet sporten rett før Pogacars gjennombrudd), fordi det hindrer andre syklister i å ha en sjanse. Selv Eddy Merckx mistet fansenes gunst, noe som såret ham dypt, ifølge Cycling Weekly.