Tadej Pogacar erobrer Mur de Huy i ettertrykkelig seier i Flèche Wallonne

Tadej Pogacar fortsetter å dominere i sykkelrittet og vant sin andre Flèche Wallonne, uten at noen andre klarte å matche hans brudd i Mur de Huy (Wall of Huy), en 128 meter høy bakke med en gjennomsnittlig stigning på 9,3 % (opp til 26 % i enkelte partier).

Han slo finalistene Kévin Vauquelin med ti sekunder, mens belgiske Remco Evenepoel ikke levde opp til forventningene, som kanskje var for høye ettersom han nylig har kommet seg etter en krasj med flere brudd, og endte på niendeplass, 16 sekunder bak Pogacar.

La Flèche Wallonne 2025, en av "klassikerne" i de belgiske Ardennene, krones for syvende gang av en syklist med regnbuefarget jersey, noe som betyr at Pogacar er regjerende verdensmester. Bruddet hans på Mur de Huy var avgjørende, og sloveneren tar dermed sin femte seier for sesongen, og gjør opp for skuffelsen i Paris-Roubaix tidligere denne måneden.