Tadej Pogacar faller i 8. etappe av La Vuelta a España og trekker seg fra rittet

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Sjokk i Vuelta a España: under 8. etappe, en overgangsetappe som for det meste var flat i Valencia, med bare en stigning i andre kategori, endte det med et fall og oppgivelse fra lederen Tadej Pogacar, som falt 33 km før målstreken og ble fraktet bort i ambulanse, med store blåmerker i ansiktet og på skulderen og tilsynelatende et brudd i kragebeinet.

Fallet, som var helt tilfeldig, forårsaket ham store smerter; han prøvde å sette seg på sykkelen igjen, men klarte det ikke, og ble fraktet til sykehuset.

Pogacar, vinneren av Tour de France 2026, hadde vært leder av La Vuelta helt fra starten og satt tempoet. Han hadde et forsprang på 3:50 minutter på Enric Mas fra Movistar og 4:50 på Primož Roglič fra Red Bull, og viste ingen tegn til å gi seg.

Det eneste som kunne hindre ham i å vinne løpet, var noe som dette: et svært uheldig fall som har fått umiddelbare konsekvenser, og som også kan føre til at han må stå over UCI-verdensmesterskapet i september på grunn av skadene. Vi oppdaterer så snart vi vet mer.