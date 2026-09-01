Tadej Pogacar har gjennomgått en vellykket operasjon og utelukker ikke å delta i VM denne måneden

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Tadej Pogacar gjennomgikk en vellykket operasjon i Barcelona, mindre enn 48 timer etter fallet i La Vuelta a España lørdag, som tvang ham til å trekke seg fra rittet. Han pådro seg blåmerker, kutt og et brudd i kragebeinet, noe som fullstendig endret situasjonen for de øvrige syklistene (Pogacar var den klare favoritten).

«I ettermiddag gjennomgikk Tadej en vellykket operasjon på venstre kragebein etter å ha fått grønt lys for å gjennomføre inngrepet. Operasjonen gikk bra, og han vil bli på sykehuset i noen dager for postoperativ oppfølging», sa Adrian Rotunno, medisinsk direktør i UAE Team Emirates-XRG.

«Når han er klar, vil Tadej reise hjem for å begynne sin restitusjon og rehabilitering under tilsyn av lagets medisinske stab. Vi vil fortsette å følge utviklingen hans nøye gjennom hele restitusjonsprosessen.»

Ifølge El País utelukker ikke Pogacar å delta i UCI-verdensmesterskapet i landeveissykling 20.–27. september i Quebec, Canada. Hvis han ikke rekker det, kan han gjøre comeback i Giro di Lombardia 10. oktober, et «monument» som Pogacar har vunnet fem år på rad.