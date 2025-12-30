Tadej Pogačar kåret til "Champion of Champions" av den franske avisen L'Équipe

HQ

Den slovenske syklisten Tadej Pogačar har blitt kåret til "Champion des Champions Monde", den mest prestisjefylte prisen som deles ut av den franske avisen L'Équipe. Han blir den første syklisten som vinner prisen siden Greg LeMond i 1989, i et år der Pogačar befestet sin posisjon som en av de største syklistene gjennom tidene ved å vinne Tour de France for fjerde gang, tre monumenter (Flandern rundt, Lombardia rundt og Liège-Bastogne-Liège) og UCIs verdensmesterskap på landevei i Kigali.

Pogačar ble valgt foran den svenske stavhopperen Armand Duplantis, som har slått sin egen verdensrekord flere ganger i år, og den spanske tennisspilleren Carlos Alcaraz, som er nummer to og tre på rankingen.

"Ærlig talt ville jeg ikke ha satt meg selv på den listen. Jeg kan ikke plassere meg selv så høyt", sier Pogačar, som føyer seg inn i rekken av "Champions des Champions", som blant annet omfatter Usain Bolt, Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Michael Shucmacher og Leo Messi.

Pogačar ble utnevnt sammen med Summer McIntosh, den kanadiske svømmeren som vant fire gullmedaljer under verdensmesterskapet i svømming i 2025. De etterfølger gymnasten Simone Biles og svømmeren Léon Marchand som mottakere av prisen fra L'Équipe.