Tadej Pogacar seirer i en spennende duell med Tom Pidcock i Milano-Sanremo

Tadej Pogacar, den mest dekorerte syklisten de siste årene, og regjerende verdensmester og fire ganger Tour de France-vinner, har vunnet årets første monument, Milano-Sanremo, i en duell med briten Tom Pidcock, som ble nummer to i rittet som startet på samme tid.

Den 27 år gamle sloveneren angrep med 22 kilometer igjen av det 298 kilometer lange rittet, og bare Pidcock og Mathieu van der Poel holdt tempoet, men Van der Poel ble etterlatt og en sen spurt fra Wout Van Aert (som vant rittet i 2020) fullførte pallen, bare fire sekunder senere.

Milano-Sanremo var det første av de fem monumentene, endagsrittene som regnes som de mest krevende og prestisjefylte rittene i sykkelkalenderen, og fire av dem finner sted på våren: Flandern rundt (5. april), Paris-Roubaix (12. april), Liège-Bastogne-Liège (26. april), og etter sommeren, Il Lombardia (10. oktober). Det var Pogacars første seier i Milano-Sanremo, og nå har han vunnet fire av monumentene, med bare Paris-Roubaix igjen.