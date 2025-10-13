Tadej Pogačar slått av 40 år gammel britisk advokat i løp i Slovenia

HQ

Tadej Pogačar vant sin rekordstore femte Giro di Limbardia-tittel på rad (også hans tiende monument) lørdag, bare uker etter at han ble verdens- og europamester.

Seiersrekken ble imidlertid avbrutt på søndag, da han ble nummer to i sin egen "Pogi Challenge" i Slovenia, et oppvisningsritt der hundrevis av amatørsyklister ble invitert til å konkurrere mot de beste syklistene i verden. Det var ikke noe lett ritt: 23 km løype og 1189 høydemeter opp til Krvavec, en av de tøffeste i Slovenia, og også en av Pogacars favoritter, der han vant sin første seier som barn, og der han trener jevnlig.

I rittet fikk syklistene et forsprang på seks minutter. Så startet Pogacar: Han klarte å ta igjen alle... bortsett fra én, en 40 år gammel engelsk advokat, Andrew Feather, som kan gå hjem som en av de få som faktisk har slått Pogacar i et ritt, selv om Pogacar selvfølgelig var raskere (kom i mål på 44:15 minutter, tre og et halvt minutt mer enn Pogacar).