Tadej Pogacar tar den gule trøyen fra Vingegaard og leder Tour de France etter 3. etappe

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Tour de France 2026 har forlatt Katalonia og er nå inne i en fjellrik etappe 3, nesten 200 km lang, med fire store stigninger, én i kategori 1 og tre i kategori 3, med rundt 3 850–3 900 meter høydeforskjell, som endte i Les Angles, i en etappe uten tilskuere på grunn av branner i nærheten. Den første store prøven i rittet ble dominert av Tadej Pogacar (UAE), som sikret seg den første etappeseieren i denne utgaven og den gule trøyen fra Jonas Vingegaard (Visma).

Vingegaard var lederen i sammenlagtklassifiseringen etter å ha vunnet lagttidsprøven i Barcelona, samtidig som han kom i mål samtidig med Pogacar på 2. etappe, der den slovenske rytteren hjalp sin UAE Emirates-lagkamerat Isaac del Toro til å sikre seg sin første etappeseier i Touren. Meksikaneren, som spilte en nøkkelrolle i å hjelpe Pogacar frem til målstreken, beholder den hvite trøyen som beste unge rytter i Touren.

Men på dag 3 var Pogacar nådeløs i en avsluttende spurt mot målstreken, og krysset den to sekunder før Vingegaard og sikret seg førsteplassen i sammenlagtklassifiseringen. Richard Carapaz fra EF Education-EasyPost og Paul Seixas fra Decathlon kom i mål samtidig med Vingegaard.

Nå ligger Pogacar på toppen av sammenlagtstillingen, med samme tid som Vingegaard (8 timer, 46 minutter, 55 sekunder), mens fem ryttere (Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Paul Seixas og Florian Lipowitz) ligger mindre enn ett minutt bak.