Tadej Pogacar var nær ved å bryte Tour de France 2025 på grunn av en kneskade

Tadej Pogacar vant sitt fjerde Tour de France i fjor sommer, bare ett av de mange trofeene han har vunnet i år. Han var imidlertid nær ved å gi opp mot slutten av rittet på grunn av en kneskade, noe han nylig avslørte i Siol.sl: "Dagen etter etappen med målgang på Mont Ventoux (16. etappe) fikk jeg problemer med kneet, og jeg begynte å tvile på om jeg i det hele tatt ville klare å fortsette, om jeg ville klare å holde ut på dronningetappen".

Og denne uken avslørte lagkameraten Tim Wellens hvor alvorlig situasjonen var: "Jeg tror han nevnte det, så vi kan si det nå", avslørte han i et intervju med L'Equipe. "På Valence-etappen sa han til meg: 'Tim, vi har et problem, kneet mitt tar livet av meg'. Så mye at han gikk helt til legebilen for å bli sjekket. Han dro til sykehuset etter løpet for å ta prøver, de fant betennelse eller noe sånt, og ingen visste det! Jeg var overbevist om at det ville lekke ut. Han hadde store smerter, og vi tvilte på om han ville klare å fullføre."

"Vi vurderte til og med at han skulle stå av løpet. På lagbussen kunne vi se at kroppen hans ikke var bra, han var helt flytende, han hadde lagt på seg", sa Wellens (via CyclingNews).

Pogacar klarte ikke å vinne noen av de siste åtte etappene, og noen kommentatorer kritiserte hans defensive taktikk og mangel på angrep mot Jonas Vingegaard på de etappene. "Alle lurte på hvorfor han ikke angrep, noe som var forståelig. Etterpå var vi bekymret for ham fysisk, men mentalt ble jeg overrasket over å lese at han var ivrig etter å komme seg hjem. For vi hadde det virkelig gøy sammen."

Etter rittet sa Pogacar i intervjuer at han følte seg sliten, og det er ikke rart at han valgte å stå over La Vuelta a España noen uker senere.