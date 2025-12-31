Tadej Pogačar velger rittet han gleder seg mest til å vinne i 2026, og det er ikke Tour de France

HQ

Tadej Pogačar, en av de beste utøverne i 2025, kåret til"Champion of Champions" av den franske avisen L'Équipe etter å ha vunnet Tour de France, tre monumenter (Flandern rundt, Lombardia rundt og Liège-Bastogne-Liège) og UCI-verdensmesterskapet på landevei i Kigali, har prioriteringer for 2026. Det er få store ritt han ennå ikke har vunnet, og ett av dem er La Vuelta a España, som han bare kjørte i 2019 (hans første Grand Tour).

Pogačar tenker imidlertid ikke på La Vuelta som et av målene sine for 2026. I stedet er det mer sannsynlig at han vil fortsette å fokusere på Tour de France, og vinne den for femte gang, noe som vil plassere ham på nivå med Jacques Anquetil (Frankrike), Eddy Merckx (Belgia), Bernard Hinault (Frankrike) og Miguel Induráin (Spania) som den syklisten med flest Tourer.

Men hvis han bare kunne vinne ett ritt neste år, ville ikke Pogačar valgt Tour de France. "Jeg har vunnet Tour de France fire ganger. Jeg tror det er større forskjell på null og én enn på fire og fem".

Sloveneren snakker om Paris-Roubaix, et av de fem monumentene i sykkelsporten, som han ennå ikke har vunnet: Han ble nummer to i fjor, bak Mathieu van der Poel, som har dominert rittet de siste tre årene: "Jeg tror jeg ville valgt Roubaix", innrømmet han i forrige måned (via TNT Sports).

Pogacar innrømmet imidlertid at "hvis jeg måtte velge, hvis jeg kunne starte det ene og det andre eller Roubaix var på samme tid som touren, tror jeg det ville komme ned til en avgjørelse fra laget om hvilket jeg skulle gjøre. Jeg ser ingen annen måte hvor jeg ville gått på kompromiss med det ene eller det andre."

Paris Roubaix vil finne sted 12. april 2026, én uke etter et annet monument, Flandern rundt, og tre etter Milano-Sanremo, det andre av de fem monumentene Tadej Pogačar ikke har erobret ennå...