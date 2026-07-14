Tadej Pogačar vinner igjen i Tour de France og utvider sin største ledelse noensinne på denne etappen av rittet

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Tadej Pogačar tar ingen sjanser i årets Tour de France: etter ti etapper har han nå vunnet tre av dem og utvidet ledelsen i sammenlagtklassifiseringen, og etterlater andre store syklister langt bak seg, som den to ganger vinnende Jonas Vingegaard, som slo Pogačar i Le Lioran, i Massif Central for to år siden, men ikke klarte det i år (endte på syvendeplass), eller Remco Evenepoel, som var den eneste som kom i nærheten av Pogačar på tirsdag (32 sekunder bak).

Nå har Tadej Pogačar over 3 og et halvt minutt forsprang på Jonas Vingegaard, som nå er mer fokusert på å sikre seg andreplassen, og forsvare seg mot Remco Evenepoel, Juan Ayuso og Paul Seixas, som ligger mindre enn ett minutt bak den danske syklisten.

Dette er Tadej Pogačars 24. etappeseier i Tour de France, og hans femte Tour-seier – som vil utligne rekorden – virker uunngåelig: ifølge Cycling Weekly har slovenen aldri hatt en så komfortabel ledelse halvveis i løpet... til det punktet at noen fans nå buer på ham.

Noen liker å se Pogačar skrive historie og muligens bli den beste gjennom tidene, på nivå med Eddy Merckx, den eneste syklisten som har vunnet fem utgaver av Tour de France, mens andre mener at sykkelsporten har mistet sin spenning nå som Pogačar vinner nesten hvert eneste ritt han deltar i...

Tour de France-sammendrag etter 10. etappe (tirsdag 14. juli)



Tadej Pogačar — 36:15:02

Jonas Vingegaard — +3:36

Remco Evenepoel — +4:06

Juan Ayuso — +4:22

Paul Seixas — +4:35

Florian Lipowitz — +4:44

Isaac Del Toro — +5:08

Mattias Skjelmose — +5:45

Lenny Martinez — +6:09

Tom Pidcock — +11:49

