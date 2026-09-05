Tadej Pogacars skader er alvorligere enn forventet; han er ute av spill resten av året

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En uke etter Tadej Pogacars fall i La Vuelta, som tvang ham til å trekke seg med blåmerker, kutt og et brudd i kragebeinet, kjenner vi nå alvorlighetsgraden av skadene hans. Mens slovenen fra Team UAE Emirates forventet å være tilbake i tide til UCI-verdensmesterskapet senere denne måneden eller, hvis ikke det var mulig, til Giro di Lombardia, er rehabiliteringsperioden etter operasjonen viktigere, og han vil ikke være tilbake før i 2027.

Nyheten er kunngjort av laget hans i en uttalelse, der de også bekrefter en kontraktsforlengelse frem til 2032. «Helt fra begynnelsen har dette laget føltes som et hjem for meg. Vi har vokst sammen gjennom årene og delt noen utrolige øyeblikk, så jeg er veldig glad for å forlenge kontrakten min til og med 2032», sa Pogacar i uttalelsen.

«Det er fortsatt mye jeg ønsker å oppnå i denne sporten, og jeg tror dette er det rette stedet å gjøre det på. Jeg er veldig takknemlig for den tilliten laget har vist meg, og jeg gleder meg til det vi kan fortsette å bygge opp sammen.»

Dessverre har sesongen hans blitt avsluttet før tiden, fordi «akkurat nå er det viktigste å komme seg ordentlig og gi kroppen min den tiden den trenger». Dette betyr at han må si farvel til UCI-verdensmesterskapet i landeveissykling 20.–27. september i Quebec, Canada, og Giro di Lombardia.

Uten «Pogi» åpner det seg nye horisonter for de øvrige syklistene. Med litt over en uke igjen av La Vuelta kan Enric Mas, med et forsprang på 1:45 på Primož Roglič og 2:06 på Felix Gall, bli den første spanjolen som vinner La Vuelta siden Alberto Contador i 2014, mens «Monumentet» i Lombardia vil få en ny mester etter fem seire på rad for Pogacar.