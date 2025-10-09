Tag Heuer og New Balance går sammen om en sporty smartklokke
Det er en versjon av Connected Calibre E5.
Det er ikke ofte vi tenker på tradisjonelle urmakere som den typen som også lager smartklokker, ettersom teknologien vanligvis er utviklet av teknologigiganter rundt om i verden. Men Tag Heuer har smartklokkealternativer, som Connected Calibre -serien, som får en sportslig overhaling som en del av et samarbeid med New Balance.
Denne avtalen har ført til etableringen av Tag Heuer Connected Calibre E5 40mm X New Balance Edition, som anses som en dings som er "utviklet for idrettsutøvere som ser på hvert skritt som et fremskritt. Det handler ikke bare om å løpe mot klokken, men om å mestre den."
Klokken er laget av lett, svart DLC-belagt Grade 2-titan og har en myk reim, og den kjører på Tag Heuers eget operativsystem som er forbedret med seks nye treningsprofiler fra New Balance. Dette forklares som følger: "På håndleddet følger løperne trinnvis veiledning med skjermer som kan leses utendørs, og spilltilpassede instruksjoner, mens grafer etter løpeturen forvandler data til klarhet."
Ettersom dette er en smartklokke fra en premium-urmaker, må det sies at den ikke er helt rimelig, med en pris på £ 1 750 for en enkelt enhet. Riktignok er det en spesialutgave, så disse vil sannsynligvis bli sett på som ganske sjeldne etter hvert som årene går.