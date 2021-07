TAG Heuer slipper Super Mario-klokke

Nintendo har et samarbeid på gang med nok et luksusmerke. Denne gangen er det den sveitsiske klokkeprodusenten TAG Heuer som nylig gikk ut på Twitter og avslørte nyheten, som lanseres allerede neste uke.

Det er uklart hvor mange som kommer til å produseres, eksakt når den kan kjøpes, hvordan den faktisk ser ut og ikke minst hvor mye den kommer til å koste, men regn med en saftig prislapp. TAG Heuer er absolutt ikke den dyreste produsenten når det gjelder luksusklokker, men det er tross alt et langvarig merke som bæres av kjendiser over hele verden. Ikke minst innen motorsport der TAG Heuer er blitt et ikonisk klokkemerke, mye takket være Ayrton Senna og Steve McQueen. Andre ambassadører er Tiger Woods, Matt Damon og Brad Pitt.

Om du absolutt ikke vil gå glipp av muligheten kan du forhåndsbestille den nå via TAG Heuers egne hjemmeside.