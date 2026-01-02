Tahirys Dos Santos' agent sier at Metz-spilleren har 30 % av kroppen forbrent etter den dødelige barbrannen i Sveits

HQ

Den dødelige brannen på ski-baren i Crans-Montana i Sveits på nyttårsaften, der dødstallet steg til 47 personer, har sjokkert verden, og det har vært spesielt følbart for den franske fotballklubben FC Mentz, ettersom en av de skadde var en av lagets aspiranter, Tahirys Dos Santos (19).

Klubben bekreftet torsdag at spilleren var blant de skadde (over 100 personer ble alvorlig forbrent) og ble overført til et spesialisert brannskadesenter i Stuttgart i Tyskland.

Agenten hans, Christophe Hutteau, snakket med RMC Sport om hans nåværende tilstand. Klubben sa at han hadde blitt "alvorlig forbrent", og agenten forklarte at han har brannskader som dekker 30 prosent av kroppen og lider forferdelig.

"De siste nyhetene jeg fikk i morges (fredag) var fra Tahirys foreldre, som kjørte hele natten for å være ved sin sønns side. Jeg kan ikke si at det går bra med ham, for han har forferdelige smerter. Han har brannskader på 30 prosent av kroppen. Det positive er at lungene hans, som også ble rammet, har blitt betydelig bedre siden i går morges."

Dos Santos, som er forsvarsspiller, gjorde sin første opptreden i klubben 20. desember, i en kamp i den franske cupen. Agenten hans beskriver ham som "en veldig ambisiøs ung mann med en eksepsjonell mentalitet" som var ivrig etter å komme tilbake til trening så snart som mulig etter festen, der han var sammen med kjæresten og vennene sine. Ifølge ham selv befant han seg ikke i kjelleren, der brannen startet, men i første etasje på nattklubben.

En av de omkomne i brannen, det første offeret som ble identifisert, var den 16 år gamle italienske golfspilleren Emanuele Galeppini, som beskrives som et stigende talent i sporten.