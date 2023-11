Taika Waititi bekrefter at han ikke skal regissere Thor 5

I forrige måned delte Marcus ryktene om at Taika Waititi ikke ville komme tilbake for å regissere oppfølgeren til Thor: Love and Thunder. Dette er nå bekreftet.

HQ

Waititi sier følgende på spørsmål om Thor 5 i et intervju med Business Insider:

""Jeg vet ikke om det stemmer. Jeg vet at jeg ikke vil være involvert. Jeg kommer til å konsentrere meg om de andre filmene jeg har skrevet under på".

Noen vil kanskje tro dette er fordi forholdet hans til Marvel ble dårlig etter Love and Thunder, så det er verdt å nevne at han benekter dette:

"Men jeg elsker Marvel, jeg elsker å jobbe med dem. Jeg elsker Chris (...) Vi har et åpent forhold, og hvis de vil treffe andre mennesker, er jeg glad for det. Jeg vil fortsatt ligge med dem en dag."

Det gir mening at Waititi sier at han er for opptatt med andre prosjekter, ettersom vi vet at han fortsatt jobber med en Star Wars-film, Klara and the Sun, filmatiseringen av The Incal, Our Flag Means Death og mer.

Hvem vil du se regissere Thor 5?