Taika Waititi forsvarer Thor: Love and Thunder

HQ

Allerede da Taika Waititi regisserte Thor: Ragnarok var det klart at humor ville spille en enda større rolle i Thor enn noen gang tidligere. På den tiden syntes de fleste det var greit, men da Waititi vendte tilbake med Thor: Love and Thunder gikk både kritikere og kinogjengere i taket. Det var rett og slett et forsøk på å være for morsom, mente mange. Til og med Chris Hemsworth selv beskrev filmen som for latterlig. Taika Waititi er imidlertid uenig i kritikken.

"Det er en kontinuerlig kamp, for jeg vil at filmene mine skal være underholdende, og jeg vil ha mye humor i dem - ikke bare for å gjøre narr av ideen om romvikingen, men også for å gjøre narr av menneskene. Hvordan vi humper oss gjennom livet på denne planeten.

Tegneserien er veldig alvorlig, og Janes historie er spesielt anspent. Så det ville alltid være vanskelig å finne humor rundt det, samtidig som det skulle være en følelsesladet historie. Og vi slet med det. Vi kjempet med det under hele redigeringen, helt til vi var ferdige med filmen.

Vi hadde morsomme scener om kreft, og vi hadde langt mer tragiske scener om det å ha kreft. Noen publikummere elsket virkelig den humoristiske delen av filmen.

Andre ville at det skulle være akkurat som i tegneseriene. Men jeg pleier alltid å si at hvis du vil at det skal være akkurat som i tegneserien, så les tegneserien. Du må endre litt her og der for å gjøre det til en film."

Kilde.