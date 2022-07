Taika Waititi glemte at Natalie Portman var i Star Wars

HQ

I disse dager trer Taika Waititi inn i rampelyset igjen siden han regisserte Thor: Love and Thunder, men etter det er planen fortsatt å lage en Star Wars-film. Det virker dog som om vi kan være ganske trygge på at han vil levere en helt annen tolkning av galaksen langt, langt borte enn de fleste andre.

For i et intervju med Rolling Stone sier Waititi at Natalie Portman, som er tilbake som Jane Foster i Thor: Love and Thunder, spurte han om hva han skal gjøre etter Marvel-filmen. Regissøren fortalte da om Star Wars-prosjektet, og spurte i samme slengen om hun kunne tenkt seg å bli med i en Star Wars-film. I intervjuet ler han bare av dette, og sier at han i grunn har glemt filmene hun var med i, men at hun minnet han på dette ved å enkelt nok svare "Jeg har vært i Star Wars-filmer."