Taika Waititi om Thor-filmene: "Jeg hadde ingen interesse av å gjøre en av disse filmene"

Taika Waititi har snakket ut om tiden han jobbet med Thor-filmene på Marvel Cinematic Universe. Regissøren av både Thor: Ragnarok og Thor: Love and Thunder har i et intervju med IndieWire avslørt at han aldri var interessert i å jobbe i MCU, og at han bare gjorde jobben fordi han var fattig på den tiden.

"Vet du hva? Jeg hadde ingen interesse av å gjøre en av disse filmene. Det var ikke en del av planen for min karriere som auteur. Men jeg var fattig og hadde nettopp fått barn nummer to, og jeg tenkte: 'Vet du hva, dette ville være en flott mulighet til å gi disse barna mat."

Waititi bestemte seg deretter for å gå enda lenger for å begrave MCU og Thor ytterligere ved å legge til: "Og 'Thor', la oss innse det - det var sannsynligvis den minst populære serien. Jeg leste aldri 'Thor'-tegneserier som barn. Det var den tegneserien jeg plukket opp og tenkte 'Æsj'. Så gjorde jeg litt research, og jeg leste én 'Thor'-tegneserie eller 18 sider, eller hvor lange de nå er."

Til tross for disse fordømmende kommentarene, som ikke akkurat setter Waititi eller MCU i et positivt lys, avsluttet regissøren med å si: "Men jeg elsker Marvel, jeg elsker å jobbe med dem. Jeg elsker Chris [Hemsworth]. Vi har et åpent forhold, og hvis de vil treffe andre mennesker, er jeg glad for det. Jeg vil likevel gå til sengs med dem igjen en dag."

Kunne du tenke deg å se Waititi og Marvel jobbe sammen igjen, eller tror du det er lurt at de holder seg hver for seg?