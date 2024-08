Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival kommer for PS5 og Xbox Series S/X

HQ

For to år siden kom Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival til Switch, den siste delen i Bandai Namcos anerkjente og elskede trommeserie, som er basert på klassiske japanske taiko-trommer - som du spiller moderne musikk med.

Nå kunngjør Bandai Namco at spillet også kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og ikke nok med det, vi får også offisielle trommer utviklet av Hori (sjekk ut Instagram-innlegget nedenfor). Denne versjonen er litt annerledes enn Switch-originalen, da den støtter 120 bilder per sekund og "samarbeidssanger og minifigurer eksklusivt for de nye versjonene", samt ytterligere DLC (inkludert anime-musikk) planlagt.

Totalt inneholder grunnspillet 76 sanger, men det finnes også en utgave som heter Setlist Edition med litt ekstra musikk. Hvis du skaffer deg Taiko Music Pass, får du også tilgang til over 700 sanger laget for å treffe skins. En demo er ute nå (det er imidlertid ikke det samme uten trommer, så vi anbefaler disse på det sterkeste), og hvis du bestiller spillet, belønnes du med fem ekstra sanger :



Symponic Valkyrie



Eat'em Up! (fra R4 Ridge Racer Type 4)



Going to Lunatea (fra Klonoa 2: Lunatea's Veil)



Boku no→Chikyu (Mr. Driller Drill Land)



Pilen ble skutt (fra Tales of the Abyss)



Den 7. november er det tid for lansering av de nye formatene. Hvorfor ikke tilbringe høytiden med å tromme vilt sammen med familien på Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival?