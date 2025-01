Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

HQ

HQ

Vi vender tilbake til rotteriket Ratdom. Denne gangen som Arlo, arvingen til tittelen som beskytter av de nordlige regionene, i det den britiske utvikleren Odd Bug Studio kaller en "evolusjonær, ikke revolusjonerende" oppfølger til 2021-spillet Tails of Iron.

At dette er en iterativ oppfølger merkes umiddelbart: Odd Bug Studio har beholdt sin håndtegnede kunststil (gudskjelov for det; det er fortsatt en av de beste kunststilene jeg har sett i et indiespill), og Doug Cockle, stemmeskuespilleren bak Geralt of Rivia i The Witcher, er tilbake som forteller, samtidig som det ekstremt utfordrende, men dypt tilfredsstillende Souls-inspirerte kampsystemet er tilbake med nye, kjærkomne tillegg.

Dette er en annonse:

Tails of Iron 2: Whiskers of WinterI likhet med forgjengeren er også dette spillet en fryd for øyet. Spillet ligner en levende middelaldersk billedbok når rotteridderen tar seg gjennom nye håndtegnede miljøer som gylne skoger, dype underjordiske tunneler og snødekte landskap mens han spidder, knuser eller hugger hodet av alt fra edderkopper, biller og slanger til ugler, frosker og ikke minst flaggermus.

Selv om froskene, hovedskurkene fra originalen, er tilbake i et begrenset format, er det flaggermusene, de såkalte Darkwings, som er rottenes nye erkefiende. Spillet starter fredelig i slottet Winter's Edge, der rottefar og rottesønn går på jakt sammen for å lære deg som spiller de grunnleggende spillmekanikkene. Det tar imidlertid ikke lang tid før Winter's Edge blir angrepet av de blodtørstige flaggermusene og deres uhyggelige leder. Arlo overlever med nød og neppe, og det er opp til ham å gjenoppbygge Winter's Edge ved å rekruttere ulike spesialister, som en smed, en kokk og en handelsmann, fra andre raser i dyreriket.

Selv om selve fortellingen er nokså tørr, leverer Doug Cockle den med all den entusiasme han kan mønstre. Dessverre foregår opplesningen hans ofte mens spillet er i gang, så det er vanskelig å få med seg hva som blir sagt. Ikke at jeg savner mellomsekvenser i et spill som dette, men det er vanskelig å konsentrere seg om å lese undertekster eller lytte til en forteller mens man prøver å komme seg gjennom det ene brutale slaget etter det andre.

Dette er en annonse:

Kampene er, som i forgjengeren, spillets kjerne, og det er ikke noe for sarte sjeler. Spillet er på sitt vanskeligste i starten, der Arlo har begrensede evner og så lite liv at han dør etter få treff. Den første virkelige sjefen du møter i spillet, kan få deg til å forlate spillet helt - eller i det minste senke vanskelighetsgraden (det finnes tre, og den anbefalte midterste er virkelig utfordrende, tro meg). Hvis du overvinner denne uforklarlige vanskelighetsgraden, vil spillet raskt føles mer håndgripelig etter hvert som du plukker opp nye våpen, rustninger og trylleformularer.

Selv om kampsystemet er mer eller mindre identisk med forgjengeren, føles det nå langt mer dynamisk takket være ulike prosjektilbaserte våpen, feller og andre forbruksgjenstander, og ikke minst magi. Særlig sistnevnte er avgjørende for å beseire noen av spillets mange utfordrende sjefer. Ellers må du fortsatt unnvike angrep merket med røde kryss og sirkler, blokkere prosjektiler merket med grå kryss og parere spesialangrep merket med gule kryss. Å parere riktig krever imidlertid en god del prøving og feiling, og derfor må du ofte rulle rundt på arenaen som en galning (det anbefales på det sterkeste å ikke ha på seg for tung rustning, som hindrer Arlos mobilitet).

Etter originalen bemerket jeg at jeg var klar for en oppfølger hvis utvikleren Odd Bug Studio tok tak i det til tider dårlige tempoet, den tunge gjenbruken av innhold og mangelen på raske reiser. Og selv om de åpenbart har hørt min og andre anmelderes kritikk, synes jeg ikke de har tatt tilstrekkelig hensyn til den. Ja, de har implementert et hurtigreisesystem der du kan kjøpe kontrollpunkter rundt et gitt kart og teleportere deg mellom dem. Men disse sjekkpunktene føles veldig tilfeldig plassert og etterlater fortsatt store deler uten hurtigreisealternativer, noe som gjør at du ender opp med å løpe for mye frem og tilbake i det samme miljøet, akkurat som i originalen. Nå kan du i det minste sprinte.

Tails of Iron 2 er et betydelig lengre spill enn forgjengeren, så jeg vet ikke om jeg vil si at tempoet er strammere, men det føles som om det er mer fart i spillet. Og av sideinnholdet er de nye Monster Hunter-inspirerte beistjaktene, der du drar ut for å ta ned store sjefer, helt klart mer engasjerende enn noe i forgjengeren. Sideinnholdet lider imidlertid fortsatt av for mye gjenbruk, og du kan fortsatt bare ha ett sideoppdrag aktivt om gangen, noe som sammen med det suboptimale hurtigreisesystemet bidrar til en kunstig forlengelse av spillet via backtracking. Tails of Iron 2 legger også til et basebyggingssystem og et par håndverkssystemer, og selv om de er veldig overfladiske og lineære, er en av de store gledene ved spillet å lage nye brutale våpen og stilige rustninger til Arlo, som det er mange av denne gangen.

Jeg kan heller ikke la være å irritere meg over at det ikke ble lagt mer innsats i å forbedre banedesignet. Siden spillet først og fremst er et actionspill, er det greit at man stort sett bare beveger seg fra kampscenario til kampscenario, men siden man slåss mot mange av de samme fiendene og stadig går tilbake til kjente miljøer, kan jeg ikke la være å tenke at noen plattform- eller gåteløsningsseksjoner ville brutt monotonien. Spesielt med det nye tilskuddet av en gripekrok som ikke brukes i kamp, men bare av og til brukes til å passivt krysse avstander der hopping ikke er et alternativ. Jeg synes det er en forspilt mulighet å ikke kunne bruke gripekroken som et aktivt verktøy for å gå på plattform eller manipulere objekter som fiendens skjold.

Det høres kanskje ut som om jeg er mer negativ til Tails of Iron 2, men det er ikke sant i det hele tatt. Jeg forventet bare ikke en oppfølger, så det er synd at Odd Bug Studio klarer å gjøre mange av det første spillets feil igjen, selv om det tar viktige skritt i riktig retning. Hvis du er ute etter et kompetent Souls-lignende spill med brutale bosskamper, massevis av kule våpen og rustninger, og ikke minst en nydelig kunststil, så er Tails of Iron 2 et godt valg. I det store og hele koste jeg meg i mine 10-15 timer med spillet, selv om jeg hele tiden ble plaget av følelsen av at noe mer enn bare et solid spill lurte rundt hjørnet.