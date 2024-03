Tails of Iron 2: Whiskers of Winter annonsert

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter har blitt offisielt annonsert sammen med en to minutter lang trailer for det kommende spillet. En oppfølger til Tails of Iron fra 2021, der du spiller Arlo, en antropomorf rotte som må beskytte kongeriket sitt mot inntrengere.

Whiskers of Winter følger opp historien fra det første spillet, der Arlo jakter på Dark Wings for å ta hevn. Spillet er et sidescrollende action- og eventyrspill, og denne gangen får vi hardcore-kamp, forbedret basebygging og muligheten til å gi angrepene våre elementær skade.

Det finnes ennå ingen lanseringsdato eller -vindu for Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, men spillet er tilgjengelig på ønskelisten nå. Ta en titt på traileren nedenfor: