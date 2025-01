Tails of Iron 2: Whiskers of Winter viser gudenes kraft i ny trailer

HQ

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter I den nye traileren for magi og monstre får vi se en ny hovedperson i Arlo, en ny trussel mot hele Ratdom, nye landområder å utforske, og for å toppe det hele fikk vi en titt på de ekstra kreftene du vil kunne bruke i spillet.

Som fortelleren (som høres veldig ut som Doug Cockle) forteller oss i traileren, på grunn av den alvorlige situasjonen rottene befinner seg i denne gangen, har til og med gudene trådt inn for å hjelpe til, og de vil gi Arlo Elementa-kreftene.

Fra å skyte lyn til å kvele fiendene dine med gift, vil elementkreftene helt sikkert styrke dine kampevner og hjelpe deg med å ta ned fiendene du møter i Tails of Iron 2: Whiskers of Winter.

Ta en titt på traileren nedenfor for å få en fullstendig oversikt over disse fantastiske kreftene, og hold utkikk etter Tails of Iron 2: Whiskers of Winter som kommer til Xbox, PlayStation, Nintendo Switch og PC den 28. januar.