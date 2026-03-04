Tainted Grail: The Fall of Avalon forbedrer Act 3, legger til minibosses og tilpassbare spillerhjem i ny oppdatering

HQ

Tainted Grail: The Fall of Avalon The Scrolls tok mange RPG-fans med storm da det kom ut av Early Access i fjor. Scrollslike RPG har kanskje ikke hatt samme nivå av ros som Kingdom Come: Deliverance II eller Clair Obscur: Expedition 33, men det skrapte en kløe mange mennesker har hatt ettersom årene går uten antydning til et nytt Elder Scrolls-spill.

Siden lanseringen i mai 2025 har vi allerede sett en rekke oppdateringer komme til Tainted Grail: The Fall of Avalon, sammen med den første store utvidelsen. Nå skisserer utvikleren Questline hva som er gjort tilgjengelig i den store 1.2-oppdateringen til spillet.

I tillegg til en rekke balanseendringer du kan se på i Steam-innlegget her, får vi også en ny hit med mer innhold. En ny hule har blitt lagt til i akt 3, to nye minibosser vil sette kampferdighetene våre på prøve i Cairnguard og Sleepwalker, og det er også et generelt forbedret nivådesign i områdene. Og hvis du ønsker å slå deg til ro etter en lang dag med eventyr, har du fått et nytt spillerhjem, slik at du kan tilpasse Alisas Seacoast Manor etter eget ønske.