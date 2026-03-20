Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Tainted Grail: The Fall of Avalon

Tainted Grail: The Fall of Avalon slipper 21 nye våpen i den andre gratis DLC-en

Crooked Scythe, Flesh Tearer, Midnight Wolf Spear, disse høres alle ut som kallenavnene mine på videregående skole.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Tainted Grail: The Fall of Avalon (eller The Elder Scrolls wannabe, som noen av dere kanskje kjenner det) har nettopp sluppet sin andre runde med gratis DLC. Spillet ble offisielt lansert i mai i fjor, og vi har allerede sett en stor premiumutvidelse, store innholdsoppdateringer og gratis ekstra DLC lander for spillet. Den første gratis DLC brakte fem nye gjenstandsett inn i spillet, og nå ønsker vi å styrke arsenalet vårt med den andre innholdsdråpen.

Som vist i traileren nedenfor, har 21 nye våpen blitt lagt til Tainted Grail: The Fall of Avalon. Disse nye våpnene dukker opp i løpet av Wyrdnight og kan kjøpes fra smeder hvis du ikke vil lete etter ditt nye skjæreverktøy. Disse våpnene er designet for å være sterke og hjelpe deg med å skape nye og interessante byggverk i spillet.

På slutten av traileren får vi også en forsmak på det tredje gratisinnholdet, som viser en uhyggelig figur som svever i en magisk kule. Hvis vi måtte gjette hva dette innholdet ville være når det lander, kommer det sannsynligvis til å være en slags ekstra sjefsmøte eller møter, slik at vi kan teste vår mettle med disse nye våpnene.

HQ

0
Tainted Grail: The Fall of Avalon

Tainted Grail: The Fall of Avalon
ANMELDELSE. Skrevet av Conny Andersson

Etter mer enn to år i Early Access slippes endelig Questlines ambisiøse rollespill i sin helhet. Conny har tilbrakt flere dager i Avalon for å se om dette kan gjøre ventetiden på neste Elder Scroll noe lettere...



Loading next content