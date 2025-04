Taito lanserer HD-remastere av Ninja Hayate og Time Gal

HQ

Hvor mange av dere husker de gamle klassiske LaserDisc-spillene som gikk i arkadehallene på 80- og 90-tallet? Hvis ikke, har du kanskje spilt dem på Mega CD, hvor flere av dem ble portet - om enn i sterkt nedgradert kvalitet. Uansett har Taito nå bestemt seg for å bevare og HD-remastere to av de mest ikoniske LD-titlene, som frem til nå bare har vært tilgjengelige i Japan: Ninja Hayate og Time Gal.

Ninja Hayate følger ninjaen Hayate på et oppdrag for å redde en kidnappet prinsesse fra en dødelig felle fylt med livsfarlige hindringer, mens Reika i Time Gal tar oss med på et tidsreiseeventyr i jakten på skurken Luda. Begge spillene er nå tilgjengelige på Steam for 20 euro hver, med 20 % rabatt frem til 24. april. Så ikke gå glipp av det!

Hvilket av de gamle LD-spillene husker du best?