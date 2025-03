Taiwan advarer mot risiko i utlandet i forbindelse med Kinas aksjon mot uavhengighetsforkjempere Taiwans regjering er bekymret for at borgere som reiser til visse land, kan bli mål for Kinas kampanje mot uavhengighetsforkjempere.

HQ Taiwans regjering vurderer nå seriøst å utstede en advarsel til sine borgere som reiser til land med nære bånd til Kina, ettersom Beijing utvider sin aksjon mot dem som tar til orde for Taiwans uavhengighet, ifølge kilder (via Reuters). I fjor lanserte Kina en rekke kontroversielle retningslinjer rettet mot hardnakkede uavhengighetsforkjempere, som til og med kan innebære dødsstraff, til tross for at Kina ikke har juridisk jurisdiksjon over Taiwan. Taiwan har blitt stadig mer bekymret etter å ha mottatt etterretning som tyder på at Kina har instruert sine statlige sikkerhetsenheter om å implementere disse retningslinjene i utlandet, særlig i nasjoner som opprettholder sterke diplomatiske forbindelser med Beijing. Direktivet tar sikte på å legge press på taiwanske statsborgere som bor eller er på besøk i disse regionene, og rapporter tyder på at de kan bli avhørt eller truet av lokale myndigheter, noen ganger med kinesisk innblanding. Taiwan følger situasjonen nøye og vurderer om de skal heve sine reiseadvarsler for visse land i Sørøst-Asia, ettersom spenningen med Kina fortsetter å eskalere. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne utviklingen vil utvikle seg. Shutterstock