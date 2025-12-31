Taiwan er i alarmberedskap etter at kinesiske skip trekker seg tilbake etter massive øvelser: Største krigsøvelser noensinne

HQ

Taiwan opprettholdt onsdag forhøyet militær beredskap etter Kinas storstilte "Justice Mission 2025"-øvelser rundt øya, opplyser tjenestemenn. Beredskapssentrene for maritim beredskap og kystvakt var fortsatt aktive, mens myndighetene overvåket kinesisk marine- og luftaktivitet.

Øvelsene, som involverte dusinvis av raketter, mer enn 90 skip og 77 militærfly, var Beijings hittil største krigsøvelser målt i dekningsområde. Taiwanske tjenestemenn rapporterte at kinesiske skip har begynt å trekke seg tilbake, selv om beredskapsøvelser og kampberedskapstiltak fortsetter på øya.

Taipei fordømte manøvrene som en "åpenbar provokasjon" og en trussel mot den regionale sikkerheten. Øvelsene fulgte etter at USA kunngjorde en rekordstor våpenpakke på 11,1 milliarder dollar til Taiwan, og falt sammen med et møte i Beijing mellom ambassadører fra fire land, noe som understreket den internasjonale oppmerksomheten rundt regionen.

Kina forsvarte øvelsene som et "nødvendig tiltak" for å beskytte landets suverenitet og utstede en "streng advarsel" mot Taiwans uavhengighetsbestrebelser og utenlandsk innblanding. Selv om øvelsene demonstrerer Beijings militære rekkevidde, vil en faktisk invasjon medføre høye politiske og økonomiske kostnader.