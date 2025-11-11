Taiwan evakuerer tusenvis av mennesker når tyfonen Fung-wong nærmer seg

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Taiwan har evakuert mer enn 3 000 mennesker mens tyfonen Fung-wong nærmer seg, med varsel om kraftig nedbør langs den fjellrike østkysten. Tyfonen, som er svekket etter å ha truffet Filippinene, forventes å nå land på sørvestkysten nær Kaohsiung på onsdag, noe som fører til kansellerte flyavganger og stengte skoler. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å holde seg unna farlige områder og følge med på lokale oppdateringer.

Taipei-ordfører Chen Chi-mai: "Fung-wong er kanskje blitt nedgradert til en svak tyfon, men vi kan likevel ikke senke garden."