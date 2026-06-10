Taiwan gjennomfører forsvarsøvelser som omfatter manøvrer og avfyring av et HIMARS-missil

HQ

Taiwan forbereder seg på en krig det ikke kan vinne gjennom antall eller rå styrke, så det gjennomfører manøvrer med hæren for å slå tilbake og slite ut en bakkeinvasjon over sundet som skiller det fra fastlands-Kina. Ressursene er fokusert på mobile, lettere våpen som muliggjør et målrettet angrep og en rask tilbaketrekning før den invaderende hæren fra Folkerepublikken Kina rekker å oppdage avfyringsposisjonen på radar.

Under manøvrene ble det gjennomført en testavfyring av et amerikanskprodusert (Lockheed Martin) HIMARS-missil ved hjelp av taiwanske Thunderbolt-2000-utskytningsramper. Denne typen missil er en av Ukrainas viktigste forsvarslinjer mot den russiske invasjonen og har en rekkevidde på 300 kilometer, noe som ville være tilstrekkelig til å nå kystmål i Fujian-provinsen i Sørøst-Kina, på den andre siden av Taiwansundet. Strendene og sumpene på Taiwans vestkyst er det mest sannsynlige området for kinesiske tropper å lande i tilfelle en invasjon.

«Våre HIMARS-systemer demonstrerte enhetens solide kampkapasitet og fullførte denne øvelsen med suksess», sa kompanisjef Ko Ming-pin, ifølge Reuters. Øvelsen hadde som mål å demonstrere HIMARS-systemenes mobilitet og evne til å «skyte og bevege seg videre», noe som «i stor grad forbedrer overlevelsesevnen på slagmarken».