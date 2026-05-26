Taiwan hever beredskapsnivået etter å ha oppdaget den andre kinesiske marinepatruljen i løpet av få dager

Konflikten om Taiwans suverenitet tilspisser seg også i Sør-Kinahavet, etter at Taiwans regjering oppdaget Folkerepublikken Kinas "andre kamppatrulje" i farvann nær Taiwans territorium. Dette førte til høyeste beredskapsnivå, og Taipei sendte ut jagerfly og krigsskip for å overvåke den maritime grensen.

Sent mandag meldte Taiwans forsvarsdepartement (via Reuters) at det hadde oppdaget 21 kinesiske fly, inkludert J-16-jagerfly og droner, som opererte rundt øya, og som sammen med flere krigsskip utførte en "felles kampberedskapspatrulje". Kina betrakter Taiwan, med sin demokratisk valgte regjering, som sitt eget territorium, og opererer nesten daglig med krigsskip og jagerfly rundt øya. Den taiwanske regjeringen avviser Beijings suverenitetskrav, mens Beijing stempler Taiwans president som "separatist".

Generalsekretæren i Taiwans nasjonale sikkerhetsråd, Joseph Wu, har uttalt at "Folkerepublikken Kina er den eneste kilden til ustabilitet i Indo-Stillehavet", mens Kinas forsvarsdepartement ikke umiddelbart har besvart pressens forespørsel om å kommentere disse hendelsene.