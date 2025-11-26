Taiwan presenterer et ekstra forsvarsbudsjett på 40 milliarder dollar for å motvirke det økende presset fra Kina

HQ

Taiwan har kunngjort en ny forsvarspakke på 40 milliarder dollar for å styrke avskrekkingen mot Kina, og president Lai Ching-te sier at øya ikke kan gå på kompromiss med den nasjonale sikkerheten. Planen, som strekker seg fra 2026 til 2033, omfatter midler til missiler, droner og det nye luftvernsystemet T-Dome.

Tiltaket kommer samtidig som Beijing intensiverer det militære og politiske presset på den selvstyrte øya, og Washington oppfordrer Taipei til å øke forsvarsutgiftene. Pakken på 1,25 billioner Taiwan-dollar må godkjennes av Taiwans opposisjonsledede parlament.

Amerikanske myndigheter sier at de ekstra utgiftene styrker stabiliteten over Taiwan-stredet, mens Taiwans største opposisjonsparti advarte regjeringen om å "trekke seg tilbake fra randen" midt i den økende regionale spenningen. Det gjenstår å se hvor raskt budsjettet vil gå gjennom parlamentet.