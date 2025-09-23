Taiwan rammet av dødelige oversvømmelser etter at årets største tyfon i verden utløste dambrudd

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Taiwan står overfor en alvorlig krise etter at en fjellsjø flommet over i det østlige fylket Hualien, og feide gjennom Guangfu township under passasjen av tyfonen Ragasa. Lokale myndigheter har bekreftet at noen innbyggere har omkommet, og mange flere er fortsatt savnet, samtidig som redningsmannskaper fra hele øya rykker ut for å bistå i redningsarbeidet. Katastrofen ble utløst av flere dager med ubarmhjertig nedbør som løsnet fjellsidene og skapte en naturlig demning, som kollapset under trykket fra flomvannet. Samfunnene i den berørte regionen, som er kjent for sin tynne befolkning og ulendte terreng, sliter nå med ødeleggelser mens stormen beveger seg mot det sørlige Kina.