Taiwan skal gjennomføre en øvelse for å flytte våpenfabrikker og kritisk infrastruktur i påvente av en kinesisk invasjon

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I forbindelse med de årlige Han Kuang-militærøvelsene, som finner sted fra 5. til 14. august, skal Taiwan, i samarbeid med sivile styrker, gjennomføre en øvelse for å flytte landets våpenfabrikker, samt en annen øvelse for å omdanne sivile fabrikker til militære produksjonsanlegg. Dette følger av militærets vurdering om at, i tilfelle en fullskala invasjon fra Folkerepublikken Kina, vil det kinesiske militæret forsøke å avskjære havner, landveier og fabrikker for å kvele forsyningslinjene.

Ifølge generalmajor Lu Wen-yuan, sjef for avdelingen for fellesoperasjoner, som uttalte seg på en pressekonferanse (via Reuters), er øvelsene basert på antakelsen om at «kinesiske styrker bruker rutinemessige årlige felles militærøvelser som dekke for storstilte amfibiske landingsøvelser, og dermed skjuler sine planer om å angripe Taiwan mens de fullfører forberedelsene til angrepet.»

Øvelsene kommer samtidig som Taiwan melder om en kraftig økning i den kinesiske kystvaktens aktivitet rundt øya, noe som gir næring til bekymringene i Taipei. Samtidig utstedte USA en uttalelse som analytikere beskriver som «uvanlig», der samarbeidet mellom den amerikanske kystvakten og den taiwanske kystvakten fremheves.