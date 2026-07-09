Taiwan tar med seg en utenlandsk diplomatisk delegasjon på en kystvaktpatrulje utenfor Kinas kyst

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De siste månedene ser det ut til at spenningene mellom Kina og Taiwan om Taiwans suverenitet har eskalert betydelig, særlig på bakgrunn av at de diplomatiske forholdene mellom de asiatiske, amerikanske og europeiske blokkene globalt sett er blitt kjøligere. Mens oppmerksomheten er rettet mot konfliktene i Russland og Ukraina, samt mellom Iran og USA, øker Kina presset og sender stadig flere soldater og militært utstyr til kysten utenfor Taiwan, noe som tvinger øya til å ruste opp og søke militær bistand fra sine allierte.

En diplomatisk delegasjon fulgte Taiwans kystvakt torsdag mens fartøyet patruljerte farvannet rundt Kinmen-øyene. Disse farvannene er ofte en kilde til uenighet mellom de to nasjonene, og møter mellom deres mariner har så langt vært begrenset til rene verbale trusler over radioen.

Tom Tugendhat, en tidligere britisk sikkerhetsminister og ivrig kritiker av Kina, sa til Reuters om bord på fartøyet at hans tilstedeværelse der var en viktig markering av støtte til Taiwan. «Jeg er i Taiwan. Jeg befinner meg i taiwanske farvann. Dette har ingenting med Beijing å gjøre. Det handler ganske enkelt om å forsvare det regelbaserte internasjonale systemet som den kinesiske regjeringen i Beijing hevder å ha sluttet seg til,» sa han.

Da Kinas utenriksdepartement ble spurt om reisen, uttalte de at Beijing er sterkt imot at lovgivere fra land som opprettholder diplomatiske forbindelser med Kina, gjennomfører «hemmelige besøk» til Taiwan.

Selv om det ikke ble observert noen fartøy fra den kinesiske kystvakten under besøket, rapporterte Taiwans kystvakt at kinesiske skip hadde gjennomført et av sine regelmessige inntrengninger i Kinmens farvann dagen før.