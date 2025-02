Taiwan vil kjøpe mer fra USA på grunn av sterk støtte

HQ

Taiwan fortsetter å nyte solid støtte fra USA, og landets sikkerhetsansvarlige bekrefter at støtten fra president Donald Trumps administrasjon er urokkelig.

I en samtale på Halifax International Security Forum i Taipei nylig fremhevet Joseph Wu, leder for Taiwans nasjonale sikkerhetsråd, landets sterke posisjon, særlig på forsvarsområdet, samtidig som Taiwan utforsker flere muligheter for å balansere handelen med USA.

Mens Trump har uttrykt bekymring over Taiwans dominans innen halvlederindustrien, og bedt om at industrien vender tilbake til USA, understreket Wu at Taiwan alltid har opptrådt transparent i internasjonal handel. Øya ønsker å utvide sine innkjøp fra USA, og flytende naturgass, særlig fra Alaska, er et aktuelt tema.

Selv om Taiwans etterspørsel etter LNG for det meste har blitt dekket av Qatar og Australia, vurderes amerikanske leveranser, særlig fra Texas og Louisiana, forutsatt at de kan navigere gjennom de logistiske utfordringene som Panamakanalen byr på. Inntil videre gjenstår det å se hvordan forholdet mellom USA og Taiwan vil utvikle seg.