Taiwan vil øke bistanden med 10 milliarder dollar for å motvirke USAs tollsatser Regjeringen utarbeider et spesialbudsjett for å beskytte bedrifter og arbeidstakere mot tollkonsekvensene.

HQ Siste nytt om Taiwan og USA . I et forsøk på å beskytte økonomien mot de store konsekvensene av USAs tollsatser har Taiwan foreslått en betydelig ny økonomisk pakke, som legger 10 milliarder dollar til det tidligere støttetilbudet. Tiltaket kommer etter en anspent handelskonflikt, der USAs tollsatser opprinnelig ble satt til 32 %. Statsminister Cho Jung-tai skisserte planer for et utvidet budsjett, med mål om å støtte lokale bedrifter, stabilisere arbeidsmarkedet og subsidiere strømkostnadene. Selv om pakken ennå ikke er godkjent av Taiwans parlament, er regjeringen fortsatt opptatt av å lette på den økonomiske belastningen, blant annet gjennom pågående samtaler med USA for å justere handelsubalansen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg. Taiwans statsminister Cho Jung-tai taler i Taipei 14. april 2025 // Shutterstock