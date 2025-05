Taiwans utenriksminister reiser til Texas for å styrke handelsforbindelsene med USA

HQ

Siste nytt om USA og Taiwan . Vi vet nå at Taiwans utenriksminister Lin Chia-lung reiser til Texas denne uken for å delta på et toppmøte om kunstig intelligens og fremme nye handels- og investeringsmuligheter.

Besøket er en del av Taiwans bredere strategi for å lette tollspenningene og styrke det økonomiske samarbeidet med USA. Lin får selskap av en delegasjon med industriledere som skal utforske partnerskap innen teknologi og produksjon.