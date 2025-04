Takashi Yamazakis neste film blir en direkte oppfølger

HQ

Til tross for at de kom opp med en av de kuleste planene for å beseire Godzilla, ser det ut til at heltene i Godzilla: Minus One ikke lyktes med å ta kongen av monstrene for godt. Det viser seg at en direkte oppfølger er på vei fra Toho og regissør Takashi Yamazaki.

Vi har visst om en ny Godzilla-film fra Yamazaki en stund, og mens spekulasjonene pekte mot at det skulle bli en form for oppfølger, trodde vi kanskje at de ville la Godzilla hvile i havet en stund etter å ha fått en bombe stukket ned i halsen.

I rapporten fra Bloomberg om Tohos planer for Godzillas fremtid, ser det ut til at selskapet fokuserer på å utvide det som har fungert tidligere. Ettersom Godzilla Minus One trakk et internasjonalt publikum og høstet stor anerkjennelse med et lite budsjett, er det lett å forstå hvorfor Toho ønsker en direkte oppfølger.

Som nevnt er handlingen åpen for å bli utforsket i en oppfølger også. Vi må finne ut hva det svarte merket på Norikos hals er på et eller annet tidspunkt.

Er du glad for at det kommer en direkte oppfølger til Godzilla Minus One, eller vil du heller se en annen type Godzilla-film?