Take That får en mini-dokumentarserie på Netflix i januar

Netflix pleier å produsere overraskende vellagede dokumentarer om popkulturelle fenomener i raskt tempo, og nå er en miniserie på gang om et av de største av dem alle, nemlig det britiske boybandet Take That, som dominerte 1990-tallet.

Miniserien har premiere 27. januar, og selv om bandet nå bare består av tre personer (Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen), vil også de tidligere medlemmene Jason Orange og Robbie Williams dukke opp i dokumentaren. Sjekk ut den første traileren nedenfor.

HQ