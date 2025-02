Take-Two antyder fremtidig PC-lansering av GTA VI

HQ

Historisk sett har Grand Theft Auto-spill, i det minste de moderne, alltid vært trege med å bli utgitt på PC. Et mønster som også ser ut til å gjenta seg med Grand Theft Auto VI, selv om vi ikke har fått det offisielt bekreftet ennå. Som Take-Two-sjef Strauss Zelnick nylig kommenterte i et intervju med IGN. Han sa at det alltid hadde vært deres strategi å lansere først på konsoll, etterfulgt av PC.

Zelnick bemerket imidlertid at PC-markedet har blitt en stadig viktigere del av virksomheten, og at han forventer at trenden vil fortsette.

"Så med Civilization 7 er det tilgjengelig på konsoll og PC og Switch med en gang. Når det gjelder andre spill i serien vår, lanserer vi ikke alltid på alle plattformer samtidig. Historisk sett har Rockstar startet med noen plattformer og deretter gått over til andre plattformer

Vi har sett at PC har blitt en mye viktigere og viktigere del av det som tidligere var en konsollvirksomhet, og jeg vil ikke bli overrasket over å se at den trenden fortsetter."

Så kan vi ta dette som en bekreftelse på at Grand Theft Auto VI også vil bli utgitt på PC i fremtiden? Ja, mest sannsynlig, men spørsmålet er hvor lenge vi må vente.