Take-Two avkrefter rykter: GTA 6 lanseres med fysiske utgaver i november

I forrige uke begynte ryktene om at Grand Theft Auto VI ikke ville ha fysiske versjoner til salgs ved lansering å svirre. Det ville sannsynligvis ikke være et stort problem for de fleste av dere, ettersom de aller fleste spillere kjøper spillene sine digitalt i disse dager, men det kan ha en bemerkelsesverdig innvirkning på et så ekstremt etterlengtet spill som GTA 6. Ikke bare fordi salget forventes å bli så sterkt at selv om man går glipp av den relativt lille andelen fysiske kopier, kan det bety millioner av potensielle kjøpere. En annen grunn er den ekstra belastningen dette vil medføre på serverne i PlayStation- og Xbox-butikkene. Vi har sett hvordan dette påvirket Hollow Knight: Silksong sin lansering og andre etterlengtede titler gjennom årene. Heldigvis ser det ut til at det ikke er noen grunn til å bekymre seg ... foreløpig.

Strauss Zelnick, administrerende direktør i GTAs utgiver Take-Two, benektet ryktene da han snakket med Variety ved å si at det "ikke er planen" å forsinke de fysiske utgavene av GTA 6 til 2027. Det er interessant at han ikke bare sa "nei, det kommer ikke til å skje", men kanskje han har lært leksen sin etter å ha fortalt oss at en ny forsinkelse var svært usannsynlig mindre enn tre måneder før GTA 6 faktisk ble forsinket til 19. november. Når vi snakker om det...

Zelnick fortalte også investorene at GTA 6 fortsatt skal lanseres den 19. november, så vi får se om alle gode ting er tre om ni måneder.