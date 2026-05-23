Take-Two CEO avslører endringen på 50 millioner dollar til Borderlands som reddet spillet

Borderlands er en av de mest visuelt definerte franchisene vi har sett i den moderne spillæraen. Det er nok å ta en titt på karakterene og verdenen for å vite at det blir mye plyndring og skyting. På et tidspunkt var imidlertid Borderlands' kunststil altfor lik andre spill på den tiden, og det tvang Take-Two til å tåle en stor økonomisk smell.

"Vi gjorde en tabbe, og kunststilen er ikke passende og ikke differensiert, så vi vil lage spillet på nytt", forklarte Take-Two-sjef Strauss Zelnick i et intervju med David Senra (via GamesRadar+). Da Borderlands først ble vist frem, hadde det et utseende som virket inspirert av andre hits fra den tiden, som Gears of War og Fallout. Det ville ikke ha fått spillet til å skille seg ut, ifølge Zelnick.

Beslutningen om å gjøre om kunststilen kostet Take-Two 50 millioner dollar, men Zelnick så på det som en nødvendig investering. "Hadde vi ikke gjort det, ville ikke Borderlands blitt en hit. Og det var en ikke åpenbar beslutning. Og jeg kan forsikre deg om at ingen andre i bransjen ville ha gjort det," forklarte han.

I bunn og grunn fikk altså Borderlands en nyinnspilling før den i det hele tatt ble utgitt. Selv på slutten av 2000-tallet var dette noe som var utenkelig på grunn av pengene du allerede hadde lagt ned i spillet. Men Zelnicks gamble betalte seg, og Borderlands eksisterer fortsatt den dag i dag.