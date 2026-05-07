Take-Two CEO tar ansvar for Civilization VIIs lanseringsproblemer

Civilization VII Det var et forsøk på en revolusjonerende overhaling av det tradisjonelle Civ-systemet. I stedet for ett langt spill kunne du spille gjennom tre separate tidsaldre. I stedet for å ha en leder som er gift med sin Civ, kunne du la dem bytte plass avhengig av hvilken tidsalder de befant seg i. Mange av disse endringene hørtes veldig interessante ut, men ved lanseringen bestemte fansen seg for at de foretrakk den mer tradisjonelle spillestilen.

Take-Two-sjef Strauss Zelnick sa at Firaxis alltid prøver å skyve båten ut for et nytt Civilization-spill, men denne gangen landet det ikke, og han tar det fulle ansvaret. "Hver gang det kommer et nytt Civ, tenker teamet hos Firaxis på: 'Hvordan kan vi presse grensene langt nok til at det gir mening å kjøpe dette nye spillet? Og hvordan bevarer vi det folk elsker, slik at de ikke blir misfornøyde? Og vi gjorde feil med Civ VII, men det var ikke fordi vi ikke prøvde. Og igjen, jeg tar ansvar for det," sa han i et intervju med Game File.

Zelnick sa at Civilization fortsatt er en "lønnsom bedrift" for Take-Two, så det ser ut til at fansen ikke bør bekymre seg for at Civilization VII er den siste eller noe sånt. Civilization VI ble også utskjelt ved lanseringen, og er nå et av de mest populære spillene i serien. Civilization VII kan ha en tøffere jobb med å overbevise folk med sine viktige spillendringer, men det vil alltid finnes fans som håper på et triumferende comeback.