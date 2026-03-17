Take-Two nedtoner frykten for at Grand Theft Auto VI skal være "for stort til å håndtere"

Mye tyder på at Grand Theft Auto VI kommer til å bli helt enormt, ikke bare i omfang, men også når det gjelder historie og ambisjoner. Men nå ønsker Rockstar å berolige fans som er bekymret for at spillet rett og slett vil bli for mye for dem og føles litt for overveldende.

Denne kritikken var noe Take-Two-sjef Strauss Zelnick nylig adresserte i et intervju med The Games Business, der han gjorde det klart at selv de som sjonglerer jobb, familie og andre aktiviteter vil være i stand til å takle spillet.

Zelnick mener bekymringen er sterkt overdrevet. Ifølge ham har Rockstar alltid hatt som mål å nå ut til et bredt publikum, selv om spillene deres først og fremst er rettet mot voksne. Han påpeker at selskapet streber etter å skape "den beste underholdningen som er tilgjengelig", noe som i praksis betyr at så mange som mulig skal ønske - og kunne - spille gjennom spillet.

Men det gjenstår selvsagt å se hvor godt denne påstanden faktisk stemmer overens med virkeligheten når spillet først er lansert. For la oss ikke glemme Red Dead Redemption 2 - et spill som i bunn og grunn tvang oss til å leve et parallelt cowboyliv for å holde tritt med alt. Og Grand Theft Auto VI blir neppe noe mindre. Forhåpentligvis får vi svaret på det spørsmålet innen utgangen av året, forutsatt at spillet ikke blir forsinket enda en gang.

Er du bekymret for at Grand Theft Auto VI blir for stort, og at du rett og slett ikke vil klare å henge med?