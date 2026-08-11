Take-Two ønsker å forbli uavhengig og vil avvise et oppkjøp fra « Netflix

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27. august blir et historisk øyeblikk. Da vil « Grand Theft Auto VI bli presentert i sin helhet, men ikke på et arrangement eller på YouTube, men via Netflix. Dette er noe Take-Two-sjef Strauss Zelnick tidligere har rost, men selv om han har gode ting å si om Netflix’ økende satsing på spill, ser det ikke ut til at han ønsker at strømmetjenestegiganten skal kjøpe opp Take-Two.

I et intervju med CNBC (transkribert av XboxAchievements.com) forklarer han sitt syn på Netflix og spill:

«De har ansatt noen talentfulle og erfarne ledere innen interaktiv underholdning, og vi har inngått en rekke avtaler med dem; vi har distribuert mange titler på Netflix-plattformen.

«Jeg tror ikke det er noen hemmelighet at målet deres er å få så mange abonnenter som mulig, og de ønsker å levere den beste underholdningen til disse abonnentene, så det er logisk at de vil ta steget inn i [spill]bransjen.»

Når det gjelder mulige oppkjøp av spillselskaper fra Netflix’ side, er han imidlertid betydelig mer diplomatisk, selv om det er klart at han ikke ønsker å bli kjøpt opp av dem:

«Så du må spørre [med-sjefene] Ted [Sarandos] og Greg [Peters], ikke meg, om hvor de ønsker å gå videre med det. Jeg tror Netflix historisk sett ikke har gjort store oppkjøp. De har vokst organisk, og de har gjort en strålende jobb med det.

«Når det gjelder oss, vet jeg ikke. Jeg tror vi er veldig stolte av måten vi har bygget opp dette selskapet på egen hånd. Vi er nå det største børsnoterte selskapet i verden som utelukkende driver med dette.

«Vi forventer å ha en omsetning på over 8 milliarder dollar i år. Vi genererer overskudd år etter år. Jeg mener ikke å antyde at det er enkelt eller engang forutsigbart. Vi må stå opp hver morgen og gjøre det.

«Men jeg tror at hvis noen fortjener å være et uavhengig selskap, så er det oss.»

Hvis du ikke har Netflix og ikke kan se « Grand Theft Auto VI på Netflix 27. august kl. 20:00 BST/21:00 CEST, vil det bli strømmet på andre plattformer (som YouTube og her på Gamereactor) seks timer senere.