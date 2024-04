Take-Two sier opp over 500 ansatte etter tidligere å ha "ingen planer" om å gjøre det.

HQ

Det er ikke lenge siden Take-Two-sjef Strauss Zelnick uttalte at selv om de ønsket å spare penger, hadde de "ingen planer" om å si opp ansatte. Dette viste seg imidlertid ikke å være tilfelle, for ikke bare er Take-Two nå i ferd med å si opp ansatte, de sier også opp mange mennesker.

Som IGN skriver, har Take-Two kunngjort at de planlegger å si opp 5% av det totale antallet ansatte, noe som utgjør 579 ansatte. Ikke bare det, de legger også ned et ukjent antall prosjekter under utvikling.

Vi vet ikke hvilke prosjekter som er berørt eller hvordan oppsigelsene fordeler seg, men vi regner med at meldinger fra ulike utviklere vil fylle noe av tomrommet i løpet av kort tid. Take-Two har sagt at de er i ferd med å "strømlinjeforme organisasjonsstrukturen".

Dette er en del av den såkalte "Cost Reduction Plan" som ble iverksatt for et år siden, og som nevnt har Zelnick gjentatte ganger uttalt at oppsigelser ikke ville være en del av den overordnede strategien.

"Vi har ikke lagt noe kjøtt på beinet ennå. Jeg vil bare bemerke at vår største utgiftspost faktisk er markedsføring. Vi tror vi kan optimalisere den. Vi har også utgifter til tredjeparter, programvare, andre leverandører og forsyningstjenester. Og vi finner alltid muligheter der. Det vanskeligste er å si opp medarbeidere, og vi har ingen planer om å gjøre det", sa han den gang.