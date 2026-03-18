Take-Two-sjef har ingen råd til den nye Xbox-sjefen Asha Sharma: "[Hun har] gjort det bra uten noen gang å ha møtt meg"

Xbox skapte nylig store overskrifter ved å droppe lederparet Phil Spencer og Sarah Bond, og utnevne Asha Sharma som ny administrerende direktør for Xbox. Sharma er en dyktig fagperson, og selv om hun kanskje ikke har så mye spill-erfaring, virker Take-Two-sjef Strauss Zelnick trygg på hennes evne til å føre selskapet videre.

I en samtale med The Game Business avviste han å gi henne noen råd om å gå inn i sin nye rolle. "Jeg tror ikke den nyutnevnte sjefen for Xbox trenger noen råd fra meg," sa Zelnick. "Hun er en svært dyktig leder som har gjort det bra uten å ha møtt meg. Jeg kommer til å satse på at hun fortsetter å gjøre det bra. Dessuten må jeg fokusere på at jeg selv skal gjøre det bedre, før jeg snakker om andre administrerende direktører."

"Når alt kommer til alt, er det som driver suksess i vår virksomhet, å lage den beste underholdningen. Resten pleier å gå av seg selv," fortsatte han. "Da jeg først ble president i Fox, var jeg bare ansvarlig for forretningssiden. Sjefen min var styreformannen, Joe Roth, og han var ansvarlig for den kreative siden. Hvis jeg gjorde jobben min godt med å drive forretningen, og Joe gjorde jobben sin dårlig med å lede det kreative, ville vi mislykkes. Hvis han gjorde jobben sin godt, og jeg gjorde jobben min dårlig, ville vi lykkes. Og hvis vi begge gjorde jobben vår godt, ville vi lykkes stort. Og det gjorde vi, heldigvis."

"Men sannheten er at scoringer kurerer alle sykdommer. Hvis du ikke lager hits, vil du ikke ha en vellykket underholdningsvirksomhet. Det er det vi må fokusere på. Hos Take-Two prøver vi å gjøre alt dette. Vi prøver å drive en fantastisk kreativ bedrift, og vi prøver å drive en svært rasjonell og effektiv forretningsvirksomhet. Noen ganger tar vi feil, men det er det vi prøver å gjøre," la Zelnick til.

Det er et stort år for Take-Two, ettersom vi ser frem til Grand Theft Auto VIs potensielle lansering som endelig kommer i november. Zelnick har hendene fulle med det, både med å snakke om at spillet ikke er for stort, og forsikre oss om at AI aldri kunne lage noe som GTA.